Danla Bilic'in YouTube Kanalı Kapandı!

Hazırladığı konsept makyaj videolarıyla kısa sürede popüler hale gelerek, ülkemizin YouTube fenomenlerinden birisi haline dönüşen Danla Bilic'in YouTube kanalını bugün ziyaret etmek isteyenler büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

“Bu kanal kapatıldı ve artık kullanılamıyor ” uyarısı ile karşılan takipçileri, Danla Biliç’i sosyal medyadan soru yağmuruna tuttu.

Danla Bilic’in kanalı yaklaşık 4 saattir kapalı ve henüz kendisi tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmasa da, bir takipçisine verdiği yanıt oldukça ilginçti.

Açıkçası bir kanalın kapatılmasının ardındaki nedenin ‘yanlışlıkla’ olabileceğini düşünmüyoruz. Hele ki bu kanal milyonlara hitap eden bir fenomene aitse... İlerleyen günlerde bu gelişmenin ardında yatan gerçek sebep ortaya çıkacaktır. Belki de Bilic bu hareketini birilerine tepki olarak yapmış olabilir.

Danla Bilic kimdir?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.