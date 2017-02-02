Danimarka’nın ünlü rock grubu olan Dansk Fløde, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Antarktika’da penguenlere konser verdi.

Müzik sanatçılarının ve gruplarının yaptıkları konser organizasyonları elbette müzik seven insan topluluklarına yapılmakta. Şimdi siz bu cümleyi okuduğunuzda “Ne diyor bu adam? Tabiki insanlara yapılacak, penguenlere değil ya?” gibi bir düşünceye kapılacak olursanız tam da bu noktada başlıktan görüp geldiğimiz haberin ilginçliği başlıyor.

Danimarka’nın ünlü rock grubu olan Dansk Fløde, 15 dakika süreli bir konser organizasyonunu kimsenin konser için gitmediği Antarktika’da yaptı. Dahası konser verdiği canlılar da insan değil, penguenler!

Dansk Fløde’un Facebook sayfasında videosu bulunan konserin amacı ise müzik yoluyla evrensel bir dil oluşturmak, kültürlerarası işbirliği yaratmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek. (+viral olarak grubu küresel olarak tanıtmak)

Özel bir şarkı ile bu konseri gerçekten Antarktika’ya giderek veren ekip, penguenlerin kalp ritmi olan 90 vuruşluk bir parça hazırlandığını da belirtiyorlar. Sonuç olarak oldukça ilginç ve bir o kadar da hoş bir konser veren ekip, aynı zamanda kendi adlarını da dünyaya duyurmuş oldu.