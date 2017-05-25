Kendi İskeletinden Kurtulmak İçin Bakın Ne Yapıyor! [Video]

Tarantulalar, belirli dönemlerde kendi dış iskeletlerinden kurtulmaları gerekir. En savunmasız oldukları an olan bu zamanlarda dış iskeletlerini çıkarmak için büyük mücadeleler veriyorlar.

Devasa boyutlara ulaşan tarantulalar hakkında neler biliyorsunuz? Son derece ürkütücü ve tehlikeli canlılar olması dışında tarantulaların dış iskelet olarak bilinen sert dış yapısı bulunuyor. Bu yapı, tarantulaları insanların derisinin iç organları koruduğu gibi koruyor. İnsanların derilerinin de katmanlar halinde olduğunu bilirsiniz. Derilerimiz zamanla katman katman açılarak kendini yeniler. Tarantulalarda ise bu durum birazcık daha sancılı bir şekilde geçiyor. Tarantulalar iskeletinin içerisinde yeni bir dış iskelet oluşturmalı ve eski dış iskeletten kurtulmaya çalışmalı.

Tarantulalar bunun için yan yatıyor ve kot pantolonu çıkartır gibi yavaş yavaş bacaklarından çekiyor. Hem erkek hem de dişi tarantulalarda olan bu durum tarantulaların bazen ters kalmasını sağlayabiliyor.

Sıcaklık veya nem gibi dış koşullara bağlı olarak erkekler üç ila yedi yıl içinde olgunluğa erişebilir ve bu erginlikten sonra yaptıkları son deri değişiminden bir yıl sonra ölürler. Dişiler ise 4 ila 10 yıl içinde olgunluğa erişir ve 25-30 yaşına kadar yaşayabilir. Bir tarantula, hayatı boyunca birkaç kez deri değiştirir.

Oklahoma Devlet Üniversitesi Entomoloji Departmanından Andrine Shufran, tarantulaların dış iskeletten nasıl kurtulduğunu açıkladı. Shufran, tarantulalar için “Aslında başının üstünden çıkıyor ve vücudunu dışarı çekiyor” dedi.

Yumurtlamadan sonra örümceğin yeni cildi yumuşak olup avlanmaya daha savunmasız hale getirdiğini belirten Shufran, yeni dış iskeletin genellikle türe göre yaklaşık bir saat veya 1 hafta sonra sertleştiğini belirtti.

Tarantulanın eski iskeletinden kurtulduğu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Uysal yapıları sayesinde ev hayvanı olarak beslenen tarantulalar, hala birçok kişinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İyi seyirler.