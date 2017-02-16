Darbe Üstüne Darbe Yiyen PewDiePie'dan Cevap Videosu!

Disney ve YouTube ile ciddi sorunlar yaşayan PewDiePie, gelişmeler üzerine bir video yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde yüklediği bir videoda kullandığı bir görsel nedeni ile başta, Yahudiler olmak üzere çoğu kullanıcısından tepki gören Felix Kjellberg, anlaşmalı olduğu iki büyük şirketten de sağlam darbeler yemişti.

İlk olarak Disney ile olan anlaşması feshedilen Felix'in YouTube Red bünyesindeki şovunun ikinci sezonu da iptal olmuş, bir de üstüne Premium reklam kısmından videoları kaldırılmıştı.

Bunun üzerine sessizliğini bozan PewDiePie, özellikle Wall Street Journal başta olmak üzere medyayı hedef göstererek bir cevap videosu yayınladı. "Medya benim üzerime oynayarak itibarıı zedelemeye ve ekonomik açıdan değerimi düşürmeye çalışıyor. Bu durum normal çünkü medya bizden korkuyor ve bu sebeple bizi sevmiyor. Pek çok insan videoyu beğenerek izledi" ifadelerini kullanmış. Videonun sonunda ise "Hala buradayım ve videolar çekmeye devam edeceğim" diye PewDiePie, bir de videonun sonunda Wall Street Journal'a 'motherf****rs (lanet olsun)' demekte (tam olarak 'lanet olsun' anlamı da çıkmayabilir).