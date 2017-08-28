New York' ta görev yapan bütün polislerin görev esnasında kullanması için Windows Phone tabanlı akıllı telefonlar temin edilmişti. Yetkililer yıl sonunda eski Windows Phone modellerini iPhone ile değiştirmeyi düşünüyor.

Yetkililer, 2014 yılında New York'ta bulunan bütün devriye araçlarına bir tablet bilgisayar ve her polis memuruna Windows Phone işletim sistemli akıllı telefon temin etmişti. 2014 yılından itibaren kullanılan Windows Phone modellerinin yıl sonunda yeni çıkacak olan iPhone 8 veya daha eski bir iPhone modeli ile değiştirilecek. iPhone 8 gibi üst seviye bir cihazı tüm personellere satın almak maliyeti oldukça aşabileceğinden daha eski bir iPhone modeli tercih edilmesi bekleniyor.

Daha önce Nokia Lumia 830 ve Lumia 640 XL modellerini kullanan polisler tekrardan Windows Phone işletim sistemli bir cihazda ısrarcı, ancak yetkililerin açıklamaları yeni cihazların Windows Phone tabanlı olmayacağı yönünde.

Cihazlar polis memurlarına, polis veritabanlarının çoğuna erişim sağlaması ve genişletilmiş aramayı sahadan yapma imkânı sağlıyor.