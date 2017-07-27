Dark Souls 3, Android İçin Ücretsiz Olarak Yayınlandı!

Grafik ve oynanabilirliği ile şimdiden efsaneler arasında girmeye aday olan Dark Souls 3, Android için ücretsiz olarak yayınlandı.

RPG hayranları burada mı? Uzun süreden beri mobil platformlar için çıkmasını beklediğimiz Dark Avenger 3 sonunda Android için çıkışını gerçekleştirdi. Normal bir mobil oyuna göre olağanüstü grafiklerle birlikte gelen Dark Avenger 3, sanki bilgisayarınızda oynuyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak görsel efekt, animasyon ve ses kalitesi ile oyuncularını memnun etmeyi hedefliyor.

Normal bir bilgisayar oyunundan bile daha fazla kişiselleştirme özellikleri sunan Dark Avenger 3’ün birbirinden güzel özellikleri olsa da bazı sorunları olmadığını söylersek yalan söylemiş oluruz. Eğer Dark Avenger 3’ü oynuyorsanız biraz yüksek ve sağlam bir internete ihtiyacınız olabilir. Aksi takdirde oyunu oynarken düşük internet bağlantısından dolayı stabilizasyon hataları çekebiliyorsunuz.

95 MB’lık boyuta sahip olan oyun, grafik kalitesi de göz önüne alındığında oyunun içerisinde yeni indirmeler yapabilir. Sıcak yaz günlerinde telefonunuzdan uzun süreler boyunca oynayacağınız sağlam bir RPG oyunu arıyorsanız, ücretsiz olan Dark Avenger 3’ü deneyebilirsiniz.

Oyunun Google Play sürümü ülkemizde henüz aktif değil. Bu yüzden sizleri Fobito üzerinden oyunun APK dosya linkini veriyoruz. Oyunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.