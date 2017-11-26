64bits isimli bir Youtube kanalı, "Cuphead'in grafiksel temasıyla Dark Souls nasıl olurdu?" temasıyla oldukça eğlenceli bir video yapmış.

Son dönemlerde, oynanması oldukça zor fakat keyifli oyunlar etrafımızı sardı. Cuphead'de bunlardan biri. Hatta neredeyse 2017'yi bu zorluğu ve eğlenceliliği bir araya getirerek neredeyse salladı diyebiliriz. Ancak "zor oyun" denince akla hep ilk gelen "Dark Souls" olmuştur. Mekanik ve grafiksel anlamda Cuphead ve Dark Souls oldukça farklı oyunlar. Ancak iki oyunda temelini oldukça zor geçilse de oynadıkça ustalaşılan bölüm tasarımlarından alıyor.

Bu anlamda en azından ruhen oldukça benzer bu iki oyun için özellikle de Cuphead çıktığından beri kafamda hep "Acaba ikisinin kesişimi bir oyun nasıl olurdu?" diye merak ederdim. Eğer siz de merak ediyorsanız, "64 Bits" isimli bir Youtube kanalı, bu iki fikri birleştirip çok güzel bir animasyon yapmış. Adımı "Cupsouls" koydukları bu video gerçekten de Cuphead ve Dark Souls'un temalarını çok iyi bir şekilde birleştirmiş. Buyrun izleyelim.

Yani umarız bu fikir bu şekilde kalmaz da, yetenekli bir mod üreticisi umarız bunu bir Cuphead modu olarak çıkarır. Birbirinden başarılı iki ayrı oyunu bu kadar güzel birleştirebilir mi, bilinmez. Ancak bu video bile şu an da benim merakımı giderip heyecanlandırmaya başladı bile. Siz ne düşünüyorsunuz?