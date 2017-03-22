Dark Souls III İçin PS4 Pro Desteği Geliyor!

PS4 Pro güncellemesinin ve ek paketin çıkış tarihi açıklandı.

Konsol ve PC oyuncularının severek oynadığı Dark Souls 3 için gelmesi belkenen The Ringed City eklentisi için bekleyiş sürüyor 24 Mart’ta dağıtımına başlanacak olan güncelleme, beklenen DLC’nin konsolda optimizasyonunu arttıran düzeltme eki ile gelecek.

Oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak isteyen stüdyo PS4 Pro oyuncularına çok önem veriyor. “Update 1.1” adıyla yayınlanacak güncellme PS4 Pro’da oyunun performansını arttıracak ve alınan FPS değerini yükseltecek. Xbox One için yayınlanan güncelleme 6 saatlik bir sürede ancak kurulabiliyordu. Bunun kurulması en çok vakit harcayan güncellemerden biri olduğunu belirtelim.

Dark Souls 3 The Ringed City ek paketi, Dragon Ruins ve Grand Roof haritalarını içerecek. Oyuncular bu güncellemeler sayesinde özel maçların dışında bile arkadaşlarıyla birlikte oynamaya devam edebilirlecekler. Express web sitesindeki tam yama notlarını da kontrol edebilirsiniz.

The Ringed City, 28 Mart'ta PS4, Xbox One ve PC platformlarında olacak.