Dark Souls Remastered 25 Mayıs'ta Çıkıyor

Dark Souls Remastered, PS4, Xbox One ve PC'de daha iyi grafikler ve oyun içi dinamiklerde yapılan bazı geliştirmeler ile 25 Mayıs'ta çıkacak.

Ocak ayında yayınlanan bir video ile çıkacağı duyurulan Dark Souls Remastered, 25 Mayıs'ta PC, Xbox One ve PS4 için piyasaya sürülecek. PC'deki Dark Souls sahipleri ise oyunun Remastered versiyonunu indirimli alabilecekler. İndirimin oranının ise %50 olacağı açıklandı. Steam üzerinden uygulanacak indirim, kitaplığında oyun bulunan kullanıcılar için otomatik olarak etkin hale gelecek.

Oyunla ilgili açıklanan bir diğer karar ise, Remastered çıkmadan önce 9 Mayıs tarihinde Dark Souls Prepare to Die Edition'ın Steam'den kaldırılması oldu. 9 Mayıs'tan sonra Dark Souls oynamak isteyen oyuncuların tek seçeneği Remastered olacak. Oyunun Switch için çıkış tarihi ise 25 Mayıs olmayacak ve henüz net bir tarih belirtilmiş durumda değil.

Oyunun satış fiyatı 40 dolar olarak belirlenmiş durumda ancak Türkiye mağazalarında tam olarak ne kadar olacağı henüz kesinleşmiş değil. Oyun yayınlanan videolar ve görsellerden sonra olumlu yorumlar almıştı ancak çıktıktan sonra ne kadar ilgi göreceğini şimdiden kestirmek pek mümkün değil. Yine de 4K çözünürlük ve artan çevrimiçi oyuncu sayısı, pek çok oyuncuyu memnun edeceğe benziyor.