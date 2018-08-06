Dark Souls'un Karanlık Dünyasını Değiştiren Mod

Mod yapımcılarının tekrar eski günlerine dönüşünün sinyallerini alıyor gibiyiz. Steam Atolye'nin de etkisiyle müthiş işler çıkaran mod yapımcılarından enteresan bir iş daha çıktı.

Dark Souls serisi, zorluğuyla ve karanlık atmosferiyle bilinir. Modern RPG'leri oldukça hoş grafiklerle ve farklı mekaniklerle tanıştıran Dark Souls için yapılan bir mod çalışması, oyunu adeta baştan sona değiştiriyor. Aynı zamanda bir Reddit kullanıcısı olan 'theelfriede' tarafından yapılan mod, oldukça ilginç.

Oyunun karanlık yapısını, parlaklık ve kontrast ayarlarıyla oynayarak fantastik bir evrene dönüştüren bu mod enteresan bir şekilde tasarlanmış: Oyunun sis ve dinamik ışıklandırma gibi temel ayarlarının bulunduğu 'DrawParam' klasörünün tamamen silinmesi ve RGB ayarlarıyla oynanılması işleri bu denli değiştirmiş.

Elbette oyuna bir 'remastered' havası verecek kadar muhteşem bir iş diyemeyiz ama birkaç yıl sonra oyunu raftan indirmek için güzel bir sebep olabilir.