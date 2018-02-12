Bitcoin, hâlâ dark web'deki alışverişlerde en çok kullanılan para birimi, fakat bu çok uzun sürmeyeceğe benziyor.

Siber suçlarıyla ünlü olan dark web'de çıktığı günden beri çok fazla kullanılan Bitcoin'in egemenliği uzun sürmeyeceğe benziyor. Araştırmacıların hazırladığı rapora göre Bitcoin, yakın zaman içinde siber suçlarda kullanılmayacak. Onun yerini alacağı söylenen kripto paralar ise Litecoin ve Dash.

Bitcoin, ilk çıktığı zamanlarda çok bilinmeyen ve sadece Dark Web gibi internetin arka sayfalarında kullanılan bir para birimiydi. Ancak son 1 yıldaki ani yükselişleri nedeniyle basında çokça yer bulan Bitcoin, 7'den 70'e herkesin kendisi hakkında konuşmasına neden oldu. Bu durum, Bitcoin ile gizli işlemler yapan Dark Web kullanıcılarının canını sıkmışa benziyor.

Recorded Future adlı araştırma şirketi, dark web'in birçok pazarında ve forumunda araştırmalar yaptı. Araştırma sonucunda Bitcoin'in artık çok fazla tercih edilmek istenmediği ortaya çıktı. Tabii ki hâlâ çok fazla Dark Web kullanıcısı Bitcoin ile güvenli ödeme yapmaktan yana, ancak insanların ilgisi ilk zamanlarda olduğu gibi sıcak değil.

Bitcoin, bir merkeze bağlı olmayan yapısı ve güvenli şifreleme yöntemi kullanması nedeniyle geçtiğimiz aylarda büyük yükselişe geçti ve 20.000 doları gördü. Ancak daha sonra düşüşe geçen Bitcoin, bulunduğumuz günlerde 8000 dolar civarında işlem görüyor. Dark Web'de kullanımının ise fiyatıyla hiçbir ilgisi yok. Çünkü Dark Web'deki kullanıcılar yatırım amaçlı değil, güvenli ve anonim alışveriş yapabildikleri için Bitcoin'i tercih ediyorlardı. Recorded Future'ın yaptığı araştırmaya göre Bitcoin'in bu kadar ilgi görmesi, Dark Web'deki kullanıcıların sinirlerini bozuyor.

Bunun nedeni ise açık. Bitcoin, her alışverişte şifreleme ödemesi ve ödemeleri doğrulamak için bir miktar zamana ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz yılın ocak aylarında Bitcoin 1000 dolar civarında iken, bu ödeme ücreti ve geçen süre çok azdı. Bu da ödeme yapmayı kolaylaştırıyordu. Ancak Bitcoin'in yükselişe geçmesiyle birlikte hem alınan ödeme ücretleri arttı, hem de bekleme süreleri çok uzun olmaya başladı. Bu da hızlıca işlem yapıp yoluna devam etmek isteyen dark web kullanıcılarını Bitcoin'den uzaklaşmaya yöneltti. Çünkü eskiye göre neredeyse 30 kat artan işlem ücreti ve bazen neredeyse 1 günlük bekleme süresi, alışveriş için hiç de uygun bir yöntem değil.

Tüm bunlara rağmen Bitcoin hâlâ en çok kullanılan kripto para unvanını koruyor. Ancak araştırmalara göre önümüzde 6 ile 12 ay içerisinde bu durum değişecek. Bitcoin'in Dark Web'de yerine geçmesi beklenen iki para birimi ise Litecoin ve Dash. Yasal olmayan satışlar yapan kişiler, şu an Dash'a yönelmiş durumdalar ve satın alan kişilerin de bu yüzden Dash'a yönelmesi bekleniyor. Litecoin ise doğu Avrupalılar arasında çok popülerleşerek Bitcoin'in yerini alabileceği söyleniyor.

Bitcoin, Litecoin ve Dash'ın fiyatları bu durumdan etkilenir mi bilinmez. Ancak çoğu zaman Bitcoin'i kötülemek isteyen insanlar, "dark web'de kullanılan paradan hayır gelmez" diyerek insanları Bitcoin'den soğutmaya çalışıyorlardı. Eğer Bitcoin bu unvanını kaybederse, bundan olumlu etkilenebilir. Nasıl bir grafik çizeceği hiçbir zaman belli olmayan bu dijital paralar, bakalım gelecekte nasıl bir durumda olacaklar.