Dark Web'in Uyuşturucu Satıcısı, Bıyığı Yüzünden Yakalandı!

Dark Web'de bulunan uyuşturucu satış marketi Dream Market'in OxyMonster takma isimli yöneticisi Gal Vallerius, Dünya Sakal ve Bıyık Şampiyonası'na giderken yakalandı.

Birleşik Devletlerin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay Dünya Sakal ve Bıyık Şampiyonası için Fransa’dan ABD’ye seyahat eden 38 yaşındaki Fransız Gal Vallerius, yetkilileri şüphelendirmiş ve 31 Ağustos’ta Atlanta Uluslararası Havalimanı’nda tutuklanmıştı.

Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), geçtiğimiz Salı günü Vallerius’un ‘OxyMonster’ takma ismine sahip Dark-Web’de eBay tarzı bir uyuşturucu pazarı olan Dream Market’in üst düzey yöneticisi ve tedarikçisi olduğunu açıkladı.

Yetkililerin Vallerius’un dizüstü bilgisayarını incelemeye başlamasının ardından Dream Market’in ne kadar büyük bir pazar olduğu ortaya çıktı. Dizüstü bilgisayarda uyuşturucu tedarik ve satın alma işlemlerinde kullanılan 500 bin dolar değerinde Bitcoin olduğu bulundu.

Şu anda Vallerius’un Atalanta’dan Miami’ye nakledilmesi işlemi bekleniyor. 38 yaşındaki zanlı, Miami Federal Mahkemesi’nde yargılandıktan sonra tutuklanarak cezasını çekmek üzere federal hapishaneye gönderilecek.

Dream Market, rakip pazarların kapanmasından yararlanarak büyüdü ve 29 Ağustos’ta toplamda 94.236 listeye sahipti. Valerieus eğer gerçekten üst düzey bir yönetici ise, bu tutuklamanın ardından Dream Market de son bulabilir.