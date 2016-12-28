Dünyanın İlk İnternete Bağlanan Bildirim Özellikli Klavyesi: Das Keyboard 5Q

Das Keyboard firmasının Kickstarter üzerinden aldığı destekle hazırladıkları klavye, internete bağlanan ve bildirimleri gösterebilen bir yapısıyla farklılık katacak.

Günümüzde klavyeler noktasında gelişmiş mekanik klavyelerin ilerisine geçemedik. Bazı klavyelerde ise ekran ile size bazı bilgileri verebilirken Das Keyboard firması size yeni nesil bir klavye anlayışını sunuyor.

Das Keyboard 5Q adını alan klavye, tüm tuşlara atanabilir bildirim özelliğiyle farklılık katıyor ve aynı zamanda internete bağlanarak bu bildirimleri kendisi alıyor. Örnek vermek gerekirse M harfine mail bildirimlerinizi atayarak bir mail geldiğinde bu harfin yanıp sönmesini sağlayabilir, özellikle beklediğiniz bir mail ise kırmızı renkte yanmasını sağlayabilirsiniz.

Açık kaynaklı API da paylaşmış olan firma, böylelikle klavyeyi tamamen kişiselleştirilebilir ve daha fazla geliştirilebilir yapısıyla sunacak. 100 milyon basıma dayanıklı olan bu klavye, aynı zamanda tahmin edebileceğiniz gibi RGB led destekli bir mekanik klavye olarak dikkat çekiyor.

Bulut sistemine bağlı olan ve IFTTT desteği de veren Das Keyboard 5Q, Q App üzerinden kontrol edilebilecek ve dilediğiniz kadar atama yapılabilecek. Omron yapımı Gamma-Zulu switchlerini kullanan klavye, Cherry MX’e göre daha etkili ancak daha soft bir yapıda olacak.

Yukarıdaki videodan detaylarını görebileceğiniz klavyenin buradan Kickstarter sayfasına giderek tüm detaylarına göz atabilir, buradan da 229 Dolar fiyatıyla ön sipariş verebilirsiniz.