Android O, final sürümünün çıkmasına kısa bir süre kala bilinmeyen bir nedenden dolayı ertelendi.

Android Police baş editörü David Ruddock tarafından gelen bilgilere göre Android O'nun gelişi ertelenecek. Daha önce çıkan sızıntılar, Google'ın Android'in son sürümünü önümüzdeki hafta yayınlayacağını söylüyordu. Ancak Android O içinde bulunan yazılım açıkları ve bilinmeyen bazı sorunlardan dolayı güncelleme gecikecek.

Android O ne zaman yayınlanacak?

Bu cevap verilmesi zor bir soru. Yayınlanmasına bu kadar yakın bir zamanda çıkan sorunlar, planlanmamış ertelenmelere sebep olur. Bu nedenle Eylül ayında da yayınlanabilir Ekim- Kasım'a kadar da gecikebilir. Ancak Google'ın yeni Pixel 2'yi Android 7.0 ile çıkaracağını sanmıyoruz. Bu nedenle elini mümkün olduğunca çabuk tutacaktır.

Ne kadar gecikecek olsa da Android O, bizleri heyecanlandıran bazı özelliklerle birlikte gelecek. Beklediğimiz o özelliklerden bazılarının hangileri olacağı ile ilgili hazırladığımız makaleye şuradan ulaşabilirsiniz.