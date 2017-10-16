Dayanıklı Gövdesiyle Samsung Galaxy Tab Active 2 Tanıtıldı

Samsung'un beklenen dayanıklı tableti Galaxy Tab Active 2 tanıtıldı. Cihaz su geçirmez gövdesi ve darbeye dayanıklı dizaynıyla dikkat çekiyor.

Daha dün hakkında bir kaç sızıntıya ulaştığımız Samsung'un yeni tableti, bugün tanıtıldı. Cihaz beklediğimiz özellikleri bize sundu.

LG'nin bir kaç modelinden tanıdığımız düşmeye karşı dayanıklılık standardı olan MIL-STD-810, cihazla birlikte geliyor. Gövdesi zorlu koşullara göre tasarlanan cihaz tabiki su geçirmezlik sertifikası IP68'e de sahip. Ekran da tam beklediğimiz gibi 8 inçlik 1280x800 panelden oluşuyor. Ekranda ayrıca eldivenle kullanım için yüksek hassasiyet modu da mevcut. Bu tür bir cihazın çalışma koşullarını hesaba katarsak, inşaat sahası gibi, eldiven hassasiyeti oldukça önemli ve kritik bir konu.

Sızdırıldığı üzere hassas düzenleme için S-Pen ile gelen ve Bixby Home sahibi olan cihaz, ana ekran tuşunda parmak izi okuyucusu da barındırıyor. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 MP'lik kamerayla gelen cihaz bu kısımda da bizi şaşırtmadı. Cihazın belki de en iyi yanlarından birisi olan değiştirilebilir pil, cihazı uzun süre açık tutabiliyor ve gerektiğinde başka cihazları da şarj edebiliyor.

Hollanda'da Kasım sonunda satışa çıkacak olan cihaz 500 Euro'dan satılacak ve bahsettiğimiz gibi işletmeleri hedefliyor. İnşaatın sektörünün gelişmiş olduğu ülkemizde de bu tür cihazları gelecekte sık sık göreceğimizi düşünüyorum.