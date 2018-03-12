Çinli akıllı telefon şirketi AGM, son yayınladığı reklam filmi ile ürünlerini tanıtmak için ne kadar zalim olabileceğini gösterdi.

Günümüzde firmalar neredeyse her gün yeni bir ürün tanıtıyorlar. Dolayısı ile dikkat çekici ve orijinal bir reklam hazırlanmak hiç olmadığı kadar zor. Fakat sağlam ve dayanıklı akıllı telefonları ile bilinen Çinli AGM şirketi, son akıllı telefonu AGM X2 için yayınladığı reklam filmi ile izleyenlere mümkün olan en tuhaf duyguları hissettirmeyi başarıyor.

Bir ameliyathane girişinde başlayan reklam filmi, ameliyathaneden çıkan doktorun hastayı kaybettiğini, fakat ölen adamın bilincini bir akıllı telefona aktardığını söyleyip ölen adamın eşine bir AGM X2 vermesi ile devam ediyor. Kadın ise bu durumu garipsemeyerek telefonu alıyor, adamla konuşuyor ve hayatına devam ediyor.

Kadın, elindeki telefonla kocasıyla konuştuğu sırada köprüden geçerken biriyle çarpışıyor ve telefon nehre düşüyor. Kadın kocasını kaybetmenin hüznü ile ağlarken nehrin kenarındaki balıkçı elindeki ağ ile telefonu çıkarıp kadına geri getiriyor. Kadın güç tuşuna bir basıyor ki telefon bozulmamış, kocası hayatta.

İkinci sahnede ise bir çete kadına saldırarak telefonu alıyor ve kocasını yok etmek için telefonu kırmaya çalışıyorlar. Kadın telefon bu kez bozuldu düşüncesi ile ağlarken güç tuşuna bir basıyor ki telefon hala çalışıyor. Telefonun çalıştığını gören çete lideri telefonu kadının elinden alarak nehre fırlatıyor. Fakat telefon su geçirmediği gibi batmıyor da.

AGM’nin reklam filminin daha önce görülmemiş bir acımasızlığı gözler önüne sunduğu bir gerçek. Şirket, telefonunun dayanıklılığını göstermek için mizahi bir reklam filmi oluşturmuş olsa da kocasını kaybetmiş bir kadın üzerinden mizahi bir reklam filmi çekmek, şirketin tüm müşterini evli, mutlu, huzurlu gördüğünü ve empati yoksunu olduğunu gösteriyor. Zaten şirketin bu tuhaf reklam filmi ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevap da reklam filminin izlenme sayısını söylemek oldu.