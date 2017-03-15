Nokia 6 Dayanıklılık Testi: 2017'de Çıkan En Sağlam Telefon!

Nokia'nın yeni gözdesini test eden bir Youtube kanalı, cihazın sağlamlık konusunda oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.

Yeni çıkan cihazların ne kadar sağlam olduğu konusu biz de dahil, tüm meraklıların ilgilendiği bir konu. Her yeni çıkan popüler cihazın fanatikleri için de ayrıca bu konu önem teşkil ediyor.

Kısa bir süre önce Nokia efsanesinin küllerinden doğuşuna şahit olduk. Android işletim sistemiyle yenilenen cihazlarını piyasaya süren firma, gördüğü ilgiden oldukça memnun. Bu ilgi odağında ise bir geçiş dönemi cihazı olarak yorumlanan Nokia 6 bulunuyor.

Yeni çıkan hiçbir cihazı radarından kaçırmayan Youtube kanalı JerryRigEverything, bu sefer Nokia 6’yı dayanıklılık testine tabi tuttu. Cihazın çizilme durumundan başlayarak çeşitli yöntemlerle dayanıklılık eşiklerini ekrana yansıtmış. Ayrca yanma testiyle cihaz kasasının hangi sıcaklığa kadar dayanabildiğini gözler önüne seriyor. Nokia’nın memleketi Finlandiya’nın haritasını cihazın metal olan arka yüzeyine çizmesi, testi eğlenceli kılan bir detay olmuş.

2017’de çıkan en sağlam cihaz etiketiyle testten başarıyla çıkan Nokia 6, bir çok amiral geminin sağlamlığına kafa tutuyor. Videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Nokia 6 sizin beklentinizi karşıladı mı? Cihaz hakkındaki görüşlerinizi youmlarda belirtebilirsiniz. Bu arada yeni nesil Nokia 3310'un beğenmediğimiz 5 özelliğiyle ilgili hazırladığımız videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.