Dayanıklılık Testine Sokulan Nokia 3, Hayal Kırıklığı Yarattı

Nokia'nın fiyat performans telefonu olarak lanse edilen Nokia 3, arka kapak ve kamerasında yaşanan çizilme sorunundan dolayı sınıfta kaldı.

Nokia’nın yeni çıkardığı telefonlarda giriş seviyesi olarak lanse ettiği Nokia 3, ünlü YouTuber JerryRigEverything’in yaptığı çizik ve bükülme testine sokuldu. Telefonun diğer amiral gemilerine göre daha ucuz olmasından dolayı daha rahat çizilip büküleceğini tahmin ettiğimiz için yer yer başarılı gördüğümüz, ancak bazı bölgelerde de çok rahat bir şekilde çizildiğini gördüğümüz anlarını izledik.

JerryRigEverything’in yaptığı ekran çizilme testinde 1’den 9’a kadar ayrılan ekranda, 6. seviyeye kadar sorunsuzca çıkmayı başaran Nokia 3, daha sonrasında aletlerin iyice incelmesi sebebiyle çizilmeye başlıyor. Telefonun en büyük hayal kırıklığı yarattığı kısım, arka tarafında bulunan kamerası oldu. Hiçbir koruması olmadığını gördüğümüz arka kamera, daha ilk denemede çizikler içinde kaldı. Plastik malzemeden yapıldığı bilinen arka kamera ve kapağın nasıl çizildiğini gördüğünüzde telefona karşı daha temkinli yaklaşma gereği duyabilirsiniz.

JerryRigEverything’in yaptığı testlerin devamında, bükülme ve ateş testlerini görüyoruz. İki testten de başarılı bir şekilde çıkmayı başaran Nokia 3, arka tarafa gerekli önemi verseymiş dört dörtlük bir telefon olacakmış gibi görünüyor.

Nokia 3 Fiyatı ve Özellikleri

Nokia 3’ün özelliklerine baktığımızda tam bir fiyat performans telefonu bizleri karşılıyor. 720X1280 HD 3.5 inç ekran, dört çekirdekli 1.3 GHz MediaTek MT6737 işlemci, microSD kart desteği, 16 GB depolama alanı ve ön ve arka tarafta 8MP’lik kameralar bulunuyor.

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