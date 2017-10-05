Dayanıklılık Testine Sokulan Nokia 8, Hayal Kırıklığı Yarattı

Nokia 8'i dayanıklılık testine sokan JerryRigEverything, telefona yapmadığını bırakmadı. Elbette bizim kadar zarar verdiği söylenemez, ancak Jerry telefona ince dokunuşlarla zarar vermeyi seviyor.

Sağlam telefon denildiğinde istemsizce ilk akla gelen marka Nokia oluyor. Zamanında piyasanın en sağlam telefonlarını üreten Nokia, daha sonrasında yanlış politika izlemiş ve adeta batma noktasına gelmişti. Bunca yılın ardından bir kez daha gün yüzüne çıkan Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 8, JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yaptığı dayanıklılık testine sokuldu.

Çizilme, yanma ve kapsamlı “işkence” testine sokulan Nokia 8, bazı konularda zayıf kalmış olmasına rağmen pek çok alandan da başarıyla ayrıldı. Daha önce yapılan Nokia 6 testleri göz önüne alındığında Nokia 8, isminin hakkını tam vermese de dayanıklı bir telefon olarak gözüküyor.

Gorilla Glass 5 ile korunan ekranı çiziklere karşı son derece direnç gösteriyor. Öyle anahtar, falçata gibi basit aletlerle Nokia 8’in ekranını çizemeyeceksiniz.

Yanma testine baktığımızda ise birazcık hayal kırıklığına uğradığımızı söylememiz gerekiyor. LCD bir ekran olduğu için yanan bölgede çıkan siyah ekran yavaş yavaş kendine geldi gelmesine, ancak orada kalıcı bir hasar kaldı. Günümüzde yanma testine sokulan telefonların birçoğu testten alnının akıyla çıkıyor. Nokia 8’i ise bu konuda yarı başarılı olarak sayıyorum.

Telefonun arka yüzeyi anahtar gibi günlük kullanımlara karşı dayanıklı olmasına rağmen, falçata gibi kesici aletlerde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar alıyor. Yan yüzeylerde yer alan plastik kısımlar ise elma soyar gibi soyulabiliyor.

Günlük kullanım düşünüldüğünde son derece dayanıklı bir telefon olduğunu gördüğümüz Nokia 8’i bükmek pek kolay değil. JerryRigEverything’in tüm gücüyle telefonu bükmeye çalışmasına rağmen bükülmediğini görmek, rahatlatıcı bir detay oldu.

Nokia’nın ülkemizdeki şanı düşünüldüğünde yakında etrafımızda bol bol Nokia 8 görebiliriz.