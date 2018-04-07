DayZ’nin Yeni PC Motoru Yayınlanacak

Erken erişimde olan DayZ geliştiricileri birkaç hafta içinde oyunu, yeni bir PC motoruyla birlikte yayınlayacaklar.

Çeşitli yollarla geliştiricilerin istedikleri oyun modunu yaratmasına izin veren oyunlarda, kaliteli fikirlerle birlikte gelen modlar orijinal oyunu gölgede bırakabiliyor. Çok bilindik bir şekilde, Warcraft III’te yapılan DOTA haritasını ve Half Life’tan ayrılan Counter Strike oyununu örnek olarak verebiliriz. Arma 2’de mod olarak tasarlanan DayZ’de böyle bir oyun.

Uzun süredir geliştirici modunda ve erken test aşamasında olması biraz sıkıntılı bir durum. Ancak ilk başlarda Dota 2’de benzer bir süreçten geçmişti. Bu sancılı sürecin ne zaman biteceği bilinmez, ancak DayZ yeni bir PC motoru alacak. Geliştiriciler tarafından tam tarih açıklaması gelmemiş olsa da, sunucuları kapatacaklarını ve birkaç hafta içerisinde testlerin tamamlanmasıyla birlikte yeni oyun motoruyla birlikte açacaklarını duyurdular.

220 kilometre kare açık dünya haritalı survival oyunu, ilk bakışta PUBG ve Fortnite ile yarışıyor gibi görünebilir. Ancak geliştiriciler bunun aksine kendilerine ait farklı bir oyuncu kitlesine sahip oldukları kanısında. Twitch yayınları çok popüler olan DayZ, oyun içerisinde bulunan birçok hatadan dolayı oldukça olumsuz eleştiriye sahip. Buradaki linke tıklayarak DayZ’nin Steam sayfasına bakabilirsiniz. Eğer yeni PC motoru sonrasında hatalar düzeltilirse DayZ çok büyük bir çıkış yakalayabilir.