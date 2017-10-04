Batman, Wonder Woman gibi karakterleri bir araya getiren Justice League filmi için karakter odaklı posterler paylaşıldı.

Marvel’ın sinematik evrenini bitirmeye hazırlandığı bu günlerde süper kahramanlarını daha yeni bir araya getiren DC, 17 Kasım’da vizyona girecek Justice League filmi için yeni görüntüler paylaştı.

Aquaman, Batman, Wonder Woman, Cyborg ve Flash’tan oluşan ekibin düşmanlarına karşı nasıl bir performans göstereceği şu anda bilinmiyor, yine de yayınlanan yeni posterler filmin karakterlerini bizlere gösteriyor. Superman dışındaki 5 kahramanın şık ve bir o kadar da renkli profillerinin bizzat kişiliklerini yansıtması beklenirken Superman’in bu listede olmaması, filmde olmayacağı sorularını gündeme getirdi.

Son filmde öldüğünü ve fragmanlarda gözükmediğini biliyorum, ancak sonuçta bu Superman. İnsan bir yerden fırlayıp çıkmasını bekliyor.

Yönetmen Zack Synder’in yaşadığı aile trajedisinin ardından filmin senaryo ve yönetmenliğini, Avengers’ın da yönetmeni olan Joss Whedon’a kalmıştı. Yine de filmin büyük bir kısmı Synder ile birlikte çekildiği için tarzının yine eski DC filmlerine benzer olacağını söyleyebiliriz.

Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller ve Rah Fisher’ın oyunculuğunu üstlendiği Justice League 17 Kasım’da tüm dünyayla birlikte ülkemizde de vizyona girecek.