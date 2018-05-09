DC ve Marvel'in Kariyerlerini Mahvettiği 6 Oyuncu!

DC ve Marvel filmleri, günümüzde belki de hiç olmadıkları popüler durumdalar. Fakat bu durum her zaman böyle değildi ve iki şirketin bazı filmleri, oyuncularının kariyerlerini alt üst edecek kadar başarısızlıkla sonuçlandı.

Şanslı Marvel ve DC hayranları şu anda süper kahraman filmlerinin altın çağını yaşıyor olsalar da, her iki şirket için de işler şimdiki gibi yolunda yürümedi. Hem DC hem de Marvel bazı başarısız yapımları ile yalnızca gişede sonuç elde etmekle kalmadı, bazı oyuncuların kariyerlerini de adeta uçurumdan aşağı attı. İşte Marvel ve DC’nin kariyerlerini çöküşe sürüklediği 6 oyuncu:

1- Alicia Silverstone / Batgirl

Aerosmith klibi ile ciddi bir popülerliğe ulaşan Alicia Silverstone, 1997 yapımı Batman ve Robin'de Batgirl olarak seyircilerin karşısına çıktı. Ne yazık ki Batgirl’in filmdeki anlamsız replikleri ve sürekli olarak Alicia Silverstone’un vücut hatlarının ortaya çıkarılmaya çalışılması, filmin bir facia ile sonuçlanmasına neden oldu.

Filmden sonra ise Silverstone’un kariyeri serbest düşüşe geçti. Önce adını bile duymadığımız filmlerde oynayan Silverstone, daha sonra ise bazı çizgi filmlerde seslendirme sanatçılığı yaptı. Ünü günden güne azalan Silverstone, son olarak ise televizyon dizilerinde oynamaya başladı.

2- Michael Keaton / Batman

Michael Keaton’ın tüm zamanların ilk Batman’i olduğunu düşünürsek, kariyerinin canlanması gerektiğini düşünebilirsiniz. Fakat işler hiç de umulduğu gibi olmadı. Keaton, Batman’den sonra beyaz perdede çok az görüldü ve daha çok Oyuncak Hikayesi gibi animasyonlarda seslendirme sanatçılığı yaptı.

3- Chris O'Donnell / Robin

1991 yapımı Fried Green Tomatoes filmi ile yükselişe geçen ve 1992 yapımı Scent Of A Woman filmi ile Altın Küre’ye aday olmayı başaran Chris O'Donnell, kariyerinde iyi bir ivme yakalamışken Robin rolünü almak gibi bir hataya düştü ve büyük bir çöküş yaşadı. Birkaç televizyon draması ve küçük bütçeli filmle dibe çakılan kariyerini ise NCIS dizisindeki rolü kurtardı diyebiliriz.

4- Topher Grace / Venom

70s Show’un popülerliği, Topher Grace'in de popüler olmasını sağlamıştı. Fakat zeki, inek ama eğlenceli çocuk tiplemesinin üzerine yapışmasını istemeyen Grace, Venom’un kendisini kurtaracağını düşünüyordu. Fakat 2007 yapımı Örümcek Adam 3, Grace'in kariyerinin kimsenin izlemediği filmlerin aradığı adam olma yönünde ilerlemesine neden oldu.

5- Dolph Lundgren / Andrew Scott aka GR13

Rocky 4'deki ikonik Drago karateri ve The Punisher filmindeki Frank Castle karakteri Dolph Lundgren’ı zirveye taşımaya yetmişti. Andrew Scott aka GR13 tam olarak bir düşüşe neden olmasa da Lundgren’ın popülerliğini korumasını sağladığını da söyleyemeyiz. Jean-Claude Van Damme’ın Universal Soldier filmi ise Lundgren’ın asıl düşüşe geçtiği noktaydı.

6- Brandon Routh / Süpermen

O güne kadar herhangi bir büyük projede yer almayan Brandon Routh, 2006 yılında kendisinin Superman rolüne layık görülmesini değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüyordu. Fakat Hugh Jackman'ın Wolverine karakterini canlandıracak olması, ilgiyi yeni Superman filminden Wolverine’a yönlendirdi. Filmin başarısızlığı Routh’un da başarısızlığı olunca oyuncu bir daha yükselme fırsatı yakalayamadı.