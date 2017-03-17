Warner Bros, beş ünlü DC Comics çizgi roman filmlerinden birinin çekimlerini yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Listede son derece ilginç isimler bulunuyor.

DC Comics hayranları, son birkaç haftadır DC sinematik evreninde neler olup bittiğini merak ediyor. İlginç detaylar nihayet ortaya çıkıyor. Warner Bros'un kafasında binbir tilki dolaşıyor gibi.

Şu an itibariyle, 2018 takviminde sadece James Wan'ın yönettiği Aquaman resmileşti ve bu, 2018'de sadece ama sadece tek bir DC filminin gösterime gireceği anlamına geliyor. Elbette bu yayıncı stüdyo Warner Bros.'un kabul edebileceği bir şey değil.

Variety'den Justin Kroll'e göre, Warner Bros listedeki beş filmden en az birinin daha yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlıyor.

Gotham City Sirens Flash Green Lantern Corps Suicide Squad 2 Dark Universe

Bu filmlerin tümünün senaristleri ve yapımcıları belli olmuş durumda. Bazılarının da yönetmenleri de çoktan işe koyuldu. Ancak Kroll, bu filmlerden herhangi bir gösterime girmezse ve yük Aquaman'e binerse ciddi sorunlar yaşanabileceğini düşünüyor. Aquaman başarısız olursa, Justice League üzerine yapılanması beklenen DC sinematik evreni ciddi yara alabilir. Zira Matt Reeves'in yönettiği ve gişe rekorları kırması beklenen Batman 2019'da gösterime girecek. Justice League'nin parçalanmaması için stüdyonun elini çabuk tutması şart.