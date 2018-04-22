Deadmau5 First Person Nişancı Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Kendi müzikleri ve konserleriyle büyük ilgi gören Kanadalı sanatçı Joel Zimmerman, geliştirmeye başladığı nişancı oyununu Twitch üzerinden tanıttı.

Bilgisayarda yaptığı müziklerle hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan sanatçı Deadmau5, first person nişancı oyunu geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch’te tanıtılan oyun, ilk bakışta daha yeni yaratılan bir Counter-Strike haritasına benziyor.

Oyunun alfasının henüz alfa aşamasında olduğu düşünülürse ortaya nasıl birşey çıkacağı belli olmaz. Tek yapmamız gereken bekleyip görmek. Ancak henüz sadece mekaniklerin bir kısmı eklendiği düşünülürse ortaya başarılı bir şey çıkacak gibi duruyor.

Tanıtım videosunda gördüğünüz üzere harita üzerinde dev bir Deadmau5 figürü bulunuyor. Kanadalı sanatçı Zimmerman hayranlarından bir süre daha beklemelerini ve oyunu bir evcil hayvan projesi gibi değerlendirmelerini istedi. Solo bir proje olmasa da işler çok hızlı ilerlemeyecek ve somut bir şeylerin paylaşılması en azından bir yıl kadar sürecek.

Projesini ayrıntılı olarak Reddit geliştirici forumlarında açıklayan Zimmerman,”Henüz sadece bazı temel mekanikleri düzenliyoruz. Devamında farklı fikirlerle nişancı oyunumuzu geliştirerek ortaya güzen bir şey çıkartacağız.” dedi. Umarız müzikte kendisini kanıtlayan sanatçı oyun alanında da ortaya güzel bir şeyler sunmayı başarır.