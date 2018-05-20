En İyi Tek Günlük Yetişkin İçerikli Film Rekoru: Deadpool 2

Deadpool 2’nin vizyona girdiği ilk hafta sonuçları hemen hemen belli oldu. Asi karakterimiz ilk günkü başarısıyla bir rekora imza attı.

Bilindik süper kahraman filmlerinin aksine, çok farklı bir tarzda ilerleyen ve bu özelliğiyle büyük ses getiren Deadpool’un 2. filmi geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi. Diğer süper kahraman filmlerinin aksine R-Rated, yani yetişkin içerikli olarak vizyona giren Deadpool 2, ilk gün yurt içinde (Amerika) yaptığı 53,3 milyon dolarlık gişesiyle, yetişkin içerikli filmler arasında tüm zamanların en yüksek açılışını yapan film oldu.

The Hollywood Reporter’ın yaptığı habere göre Deadpool 2, ilk gün yurt içinde topladığı 53,3 milyon dolar dışında 3 günlük gişe sürecinde 125 milyon dolar toplamayı başardı. İlk 3 günde dünya çapında topladığı gelir ise 301 milyon dolar oldu.

Bu başarısıyla kendi alanında rekor kırmayı başaran Deadpool 2, ilk filmin 132,4 milyon dolarlık yerli açılış haftasını geçememiş olsa da, yine alanında son derece sağlam bir başarıya imza attı.

Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı Deadpool 2, normal süper kahraman filmlerinin aksine, pek çok konuda daha özgür bir tavır sergileyerek yetişkinlere yönelik olarak üretildi. Deadpool’un bu başarılı çıkışının ilerleyen dönemde 1 milyar dolar barajını geçmesi bekleniyor.