Deadpool 2'de Cable'ı Kimin Oynayacağı Belli Oldu!

Deadpool'a ikinci filminde eşlik edecek en önemli karakteri kimin oynayacağı belli oldu.

Deadpool'un ilk filminden beri merak konusu olan ve söylentilerin ardı arkası kesilmeyen olay sonunda belli oldu. Hatırlayacağınız üzere ilk Deadpool filminin end-credit sahnesinde Deadpool, bizzat kendi yaptığı açıklamada ikinci filminde Cable karakterinin de olacağını söylemişti.

O günden bu yana Deadpool 2 için en büyük soru işareti olan Cable karakteri sonunda oyuncusunu buldu. Bir süre önce, usta oyuncu Brad Pitt'in Cable olarak konsept görselleri sızmış, fakat daha sonrasında Pitt'in farklı bir film projesi nedeniyle Cable rolünden vazgeçtiği bilgisi paylaşılmıştı. Bugün ise sonunda merakla beklenen açıklama geldi;

Cable'ı Thanos Canlandıracak!

Şaşırdığınız değil mi? Açıkcası ben de şaşırdım. Zira, Marvel Sinematik Evrende Thanos'u canlandıracak olan Josh Brolin, aynı zamanda Cable karakterine de can verecek. Brolin, bugün kendi resmi Instagram hesabından yaptığı duyuru ile işi resmiyete de dökmüş oldu.

Brolin'in hem Thanos, hem de Cable'ı canlandıracak olması gerçekten enteresan olacak. Özellikle dördüncü duvarı yıkma konusunda uzman olan Deadpool'un şimdiden Thanos hakkında yapacağı esprileri, göndermeleri merakla bekliyoruz.