Ryan Reynolds'dan David Beckham'lı Yeni Deadpool 2 Videosu!

İlk filmde efsane futbolcu David Beckham ile ağır bir şekilde dalga geçen Deadpool, ikinci filmin yeni tanıtım videosunda kendini affettirmeye çalıştı.

‘’Dış görünüş her şeydir. Sen hiç David Beckham’ı konuşurken gördün mü? Sesi, ağzı helyum konservesiyle seks yapmış gibi.’’

Deadpool’un ilk filmindeki bu repliği hemen hepimiz hatırlıyoruzdur. Fakat yerin kulağı var; bu sözler bir şekilde Beckham’ın kulağına gitmiş ve efsane futbol yıldızı birazcık alınmış olabilir.

Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds, 18 Mayıs’ta vizyona girecek olan Deadpool 2 için yeni bir video yayınladı.

David Beckham’ın evinde otururken Deadpool’un yukarıdaki sahneyi tekrar tekrar izlediğini göstererek başlayan video, Deadpool’un kendini affettirmek için türlü numaralara başvurması ile devam ediyor.

Neyse ki sempatik anti-kahramanımız Deadpool, sonunda sesi ile dalga geçtiği ünlü süper starın gönlünü almayı başarıyor. Kim bilir belki bu ikiliyi Deadpool 2’de görme fırsatımız bile olabilir.