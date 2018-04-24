Deadpool 2’nin muhtemelen sevilen karakterlerinden olacak Domino’ya odaklı bir fragman yayınlandı. Fragmanda, Domino’nun yeteneği olan “şans” ve Deadpool’un bu yeteneğe inanmaması aktarılıyor.

X-Men evreninin en farklı kişisi olan Deadpool’un 2. filmi çok yakında karşımıza çıkacak. İlk filmde olduğu gibi aksiyonun yanında bol komedili sahnelerin geçmesi beklenen filme ait yeni bir fragman yayınlandı. Zazie Beetz tarafından canlandırılan Domino karakterinin mutant gücünü gösteren fragman, Deadpool’un Domino’ya bir türlü inanamamasıyla daha da eğlenceli oluyor.

Deadpool, bu filmde bir ekip topluyor. Fragman da bu ekip için yapılan seçimlere katılan Domino’yla Deadpool’un diyaloğunu gösteriyor. Deadpool evreninde önemli bir karakter olması beklenen Domino’nun yeteneği “şanslı” olması. Deadpool’a göre bu bir yetenek değil, ancak Domino’nun yaptığı şeyler göz önüne alındığında biricik karakterimizin bu noktada yanıldığını görebiliriz. Yayınlanan fragmanda gördüğümüz kadarıyla Domino, en kötü durumlardan bile şansı sayesinde kurtulabiliyor.

Domino’yu oynayan Zazie Beetz’in 3 filmlik anlaşması var. Önümüzdeki sene çıkacak X-Men: Dark Phoenix’le FOX Marvel evreni önemli ölçüde tamamlanıyor olsa da, Domino’nun Deadpool’la beraber Marvel Sinematik Evreni’ne geçmesi bekleniyor. Bu konuda en büyük etkenin ise, Deadpool 2’nin ne kadar başarılı olduğu ve Domino karakteriyle Beetz’in ne kadar çok sevildiği olacaktır.

Domino karakteri dışında fragmanda Cable ile Deadpool'un silah vs kılıç mücadelesi yer alırken, bir de hiç gücü olmayan bir amcamızın Deadpool'un ekibi için elemelere geldiğini görüyoruz.

Deadpool 2, 18 Mayıs’ta vizyona girecek. Avengers: Infinity War gibi bir süper kahraman filminin ardından daha çok anti-kahraman rolüyle karşımıza çıkacak Deadpool’u 14 Şubat 2019’da X-Men: Dark Phoenix ve 2 Ağustos 2019’da New Mutants filmleri takip edecek.