Deadpool 2’den X-Men Malikaneli İlk Görsel!

Deadpool 2'nin ik resmi set fotoğrafı Ryan Reynolds'dan geldi. Fotoğrafta Deadpool'un X-Men malikanesinde olduğu gözüküyor.

Ryan Reynolds'ın baş rolünde oynadığı Deadpool'un ikinci filminin Kanada'da çekime başladığına ilişkin ilk set fotoğrafı geldi. Fotoğrafa göre filmle alakalı şu anda, Xavier'in X-Men Konağı'nda bir dizi çekim yapılıyor. Fotoğrafı ise Ryan Reynolds, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Filmde Colossus ve Negasonic Teenage Warhead gibi mutantlar da yer alacak. Bu 2 mutant, Deadpool'un ilk filminde de gözükmüştü. Bunların haricinde X-Men serisinden başka bir mutant görülüp görülmeyeceği bilinmiyor.

Reynolds doğrulanmış Twitter hesabıyla çevrimiçi olarak yukarıdaki Deadpool 2 set fotoğrafını paylaşarak, "X-Konağı'na uğradım. Ne büyük sürpriz. Kimse evde değil." dedi.

James McAvoy, önümüzdeki yıl X-Men: Dark Phoenix'te Professor X'i tekrar canlandıracak. Michael Fassbender ve Jennifer Lawrence da tekrar Magneto ve Mystique olarak rol alacaklar.

Dark Phoenix, 1990'lı yıllarda geçecek ve First Class oyuncularıyla canlandırılacak. X-Men hayranları eğer Deadpool filminde X-Men: First Class aktörlerini görmek istiyorlarsa üzülerek belirtiyoruz ki, günümüz Deadpool fiminde, X-Men: First Class aktörlerini görmek neredeyse imkansız.

Deadpool ile X-Men filmlerinde doğrudan bir bağlantı olmasının yanısıra, X-Men'in kurduğu sinema dünyasını daha da genişletmeye odaklanacaktır. Hatta Deadpool 3 ile Cable ve Domino karakterlerini bile görebiliriz.

X-Men serisini Deadpool filmlerinden ayrı tutmak belli bir anlamda mantıklı bile sayılabilir. Sonuçta Deadpool, diğer X-Men filmlerinden biraz daha farklı. Deadpool fiminin, X-Men'e göre daha fazla şiddet ve mizah içerdiğini görüyoruz. Gönül ister ki James McAvoy'un canlandırdığı Profesör Xavier ile Deadpool'u aynı sahnede ve birlikte çalışırken görelim. Fakat ne olursa olsun Deadpool 2 ile yine eğlenceli anlar bizi bekliyor olacak.