Deadpool 2'den Yeni Bir 'Göndermeli' Poster!

Yeni yayınlanan Deadpool 2 posteri farklı bir mizah içeriyor. Posterde mermilerin altında poz veren Deadpool, 1983 yapımı Flashdance filmine göndermede bulunuyor.

Deadpool’un hikayesini hemen hepimiz biliyoruz. O, süper güçleri olmasına karşın dünyayı çok da sallamayan bir anti-kahraman. Film boyunca yapımcılar, senarist ve oyuncular ile dalga geçen Deadpool, ikinci film için de mizahına henüz filmin vizyona girmesine aylar varken başladı.

Yeni yayınlanan Deadpool 2 posteri, 1980’lerin romantik filmi olan Flashdance’a gönderme yapıyor. Bir sandalyenin üzerinde son derece dramatik bir poz veren Deadpool’un üzerine Flashdance’ın aksine su değil mermi yağıyor. Normal şartlarda üzerine mermi yağan bir adamın poz vermesi agresif bir sunum olsa da, işin içine Deadpool girince tüm agresifliği görmezden gelebiliyoruz.

Ryan Reynolds’un muhteşem oyunculuğu ile adeta yeni bir ‘süper kahraman’ yarattığı Deadpool’un devam filmi olan Deadpool 2, ülkemizde 1 Haziran 2018’de beyaz perdeyle buluşacak. Filmde Ryan Reynolds’a Josh Brolin, Zazie Beetz, Brianna Caitlin Hildebrand ve Morena Baccarin eşlik edecek.