Deadpool 2’nin çıkmasına 2 ay kala, film hakkında bol bol detay içeren 2 dakikalık bir fragman yayınlandı.

2 sene önce çıktığında, dünyanın en garip anti süper kahramanı Deadpool’u hepimiz çok sevmiştik. Her yerde gördüğümüz sıradan süper kahraman filmlerinin aksine her şeyin pek de güllük gülistanlık olmadığını gösteren Deadpool, karakterimizin sinemada 4. duvarı yıkmasıyla son derece komik sahneleri bizlere sunmuştu.

İlk filmdeki beklenmeyen başarının ardından FOX, 2. film için onayı vererek çalışmalara başladı. Bu süreden beri Deadpool’un yeni filminin çıkmasını bekliyoruz. 18 Mayıs’ta sevenlerinin karşısına çıkacak yeni Deadpool filminin yeni fragmanı da geldi. Disney’in Fox’u satın almasıyla, Marvel Sinematik Evreni’ne katılmaması için bir neden kalmayan karakterimiz Deadpool, bu sefer karşısına son derece sağlam bir rakip almış gibi duruyor.

Bu seferki filmde Cable isimli karakterle mücadele eden anti süper kahramanımız, geçen filme nazaran daha zorlu bir rakiple karşılaşıyor. Cable’ın doğuştan telapatik ve telekinetik güçleri var. Telepati gücüyle zihin okuyabildiği gibi telekinetik gücüyle uçabilir, ışınlanabilir ve daha pek çok şey yapabilir. Son derece usta bir nişancı olan Cable’ın tekno-organik sol kolu, en güçlü olduğu yerdir. Kendi üzerine bir koruyucu kalkan oluşturma gibi özelliklere sahip Cable, tam da Deadpool’un isteyeceği gibi bir karakter.

Ryan Rynolds tarafından canlandırılan Deadpool, 2. filmiyle yeniden izleyicilerin karşısına çıkıyor. Filmde Rynolds’a Josh Brolin, Brinna Hildebrand, Morena Baccarin, Leslie Uggams, T.J. Miller, Karan Soni, Zazie Beetz gibi isimler eşlik ediyor. David Leitch tarafından yönetilen film için yeni içerikler çıktıkça sizleri haberdar etmeye çalışacağız.