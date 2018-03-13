Vizyona girdiği andan itibaren herkesin çok sevdiği anti-kahraman Deadpool'un devam filmi bu sene sevenleri ile buluşacak. Film vizyona girmeden önce yapılan test gösterimleri ise beklenen tepkiyi alamamış gibi görünüyor.

Deadpool, 2016 senesinde yayınlanmış ve kısa sürede kendisine çok büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Başından beri bir devam filmi olacağı biliniyordu ve herkes bu konuda büyük beklenti içindeydi. Filmin vizyona girmesine kısa bir süre kala, yapımcılar bir test gösterimi yaptılar. Bu tarz gösterimler birçok beklenti yaratan filmden önce yapılır ve alınan geri dönüşlere göre film üzerinde bazı değişikliklere gidilebilir.

Deadpool'un test gösteriminden sonra gelen tepkiler ise çok da olumlu olmamış. Bu testlere katılıp filmi salonlarda izleyen gönüllüler, yaptıkları gizlilik anlaşmaları sebebi ile filmin içeriğine dair bilgi veremiyorlar ancak yaşanan bazı kural ihlalleri sayesinde filme dair bazı eleştiriler medyaya ulaşmış. Gelen yorumlar ise çoğunlukla hayal kırıklıklarından ibaret.

Filmde gerçekleşen hangi olayın hayranları bu kadar kızdırıp kötü yorumlarda bulunmalarına sebep olduğu henüz tam olarak bilinmiyor ve tabii ki birçok olumlu yorumda mevcut. Yapımcıların gelen olumsuz yorumlara dayanarak filmde herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu ancak genel beklenti bunun olmayacağı yönünde. Peki sizin gelecek yeni filmden beklentiniz nedir? Sizce ikinci film de ilk film kadar sevilecek mi?