Deadpool 2’nin Ardından Zombieland 2 de Geliyor!

2009 yılında vizyona giren ve oldukça sevilen Zombieland’in devam filmi geliyor!

Geçtiğimiz yılların en başarılı korku ve komedi karışımı filmlerinden biri olan Zombieland, oldukça sevilen bir kitleye sahip. Zombi temasını oldukça güzel işleyen ve Paul Wernick’in ilk yapımcısı olduğu film olarak dikkat çeken Zombieland’in devamı geleceği müjdelendi.

Paul Wernick’in açıklamasına göre "Şu anda Deadpool 2'nin tam ortasındayız ... Zombieland 2 ise ufukta görünüyor ve kısa sürede umut verici bir yeşil ışık gelecek." diyerek Zombieland 2’nin sinyalini veren Wernick’in Deadpool 2’nin ardından sıradaki yapımının Zombieland 2 olacağı kesinleşti.

İlk yapımda yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer’ın oturduğu Zombieland, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigial Breslin ve Bill Murray’in olduğu gayet güzel bir filmdi.

Şu anda kadrosu ve konusunun hiç belli olmadığı Zombieland 2 bakalım nasıl bir devam filmi olacak.