Deadpool 2, Avengers: Infinity War'dan Daha Eğlenceli!

Eleştirmenlere göre Avengers: Infinity War, muhteşem senaryosu ve aksiyonuna rağmen Marvel Sinematik Evreni'ni takip etmeyenler için bir anlam ifade etmediğinden mükemmel bir film değil. Deadpool 2 ise hayatınızda izlediğiniz ilk film olsa bile sizi güldürmeyi başaracağı için daha eğlenceli bir film.

Avengers: Infinity War, tarihin en başarılı filmlerinden biri olmayı başardı. Üstelik film bunu yalnızca gişe hasılatı ile değil, filmden memnun ayrılan seyirci oranı ile de sağladı. Infinity War her ne kadar seyirciyi duygudan duyguya sürükleyen etkileyici bir film olsa da eleştirmenlere göre çok büyük bir eksiği bulunuyor.

Avengers: Infinity War, Marvel Sinematik Evreni’nin Iron Man 1 ile başlayan 18 filmlik serisindeki tüm hikayelerin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Bu durum elbette ki her saniyesi dolu dolu bir film çekmek için büyük bir avantaj. Fakat diğer bir yandan da bu 18 filmden herhangi birini izlemeyenlerin filmdeki bazı sahneleri anlamamaları muhtemel.

Örneğin; Thor’un çekicine ne oldu? Iron Man ile Kaptan Amerika’nın arası neden açık? Galaksinin Koruyucuları kim? Vision’ın kafasında neden bir taş var? Bu ve benzeri sorular nedeni ile Avengers: Infinity War, Marvel Sinematik Evreni’ne uzak kişiler için pahalı bir prodüksiyon daha fazlasını ifade etmiyor. Peki, Deadpool?

18 Mayıs’ta vizyona girecek olan Deadpool 2 için ‘Avengers: Infinity War’dan daha iyi’ yorumları bile yapıldı. Bunun temel nedeni ise Deadpool’un eğlenmek amacı ile beyaz perdenin karşısına geçen izleyicilerinden herhangi bir ön bilgi talep etmiyor oluşu. Deadpool 2’de eğlenmek için birinci filmi bile izlemenize gerek yok.

Bir an için Deadpool'un yalnızca bir önceki Deadpool filmini izleyenlere ve Marvel çizgi romanlarına aşina olanlara komik geldiğini düşünün. Böyle bir şey muhtemelen hem Marvel'ı hüsrana uğratır, hem de Ryan Reynolds'ın Deadpool karakterine veda etmesine neden olurdu. Fakat Deadpool 2, keyfi yerinde olan herkesi güldürmeyi, keyfi yerinde olmayanların da keyfini yerine getirmeyi vadediyor.

Deadpool, herkese sataşan, sürekli göndermeler yapan ve espri yapmaktan sıkılmayan bir anti-kahraman. Bazı Deadpool esprilerini ya da göndermelerini anlamak için konuyu bilmeniz gerekse de Deadpool 2, eğlenmek için kesinlikle 18 ayrı filmi izlemenizi talep etmiyor. Bu nedenle pek çok kişiye göre Deadpool 2, Avengers: Infinity War’dan daha eğlenceli bir film.