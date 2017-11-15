Deadpool 2'nin Fragmanı Tuhaf Bir Biçimde Yayınlandı

Yeni fragman alakasız şekilde bir ressamın anlatılarıyla başlıyor. Bir süre bu şekilde devam eden fragman, yeni bölüme dair kısa kesitler sunuyor.

İş üstündeki Deadpool 2’ye ilk bakış videosu nihayet çıktı. Fakat mevzuyu anlamak için hem çılgınca, hem de oldukça neşeli şekilde hazırlanmış bir göndermeyi çözmeniz gerekecek.

Ryan Reynolds ‘Deadpool 2’nin ilk çekimini daha yeni yayınladı ama ilk anda farkına varamayabilirsiniz. Çünkü video, Deadpool karakterindeki Reynolds’ın, sevilen ressam … Bob Ross? karakterine atıfta bulunarak başlıyor ve bir süre bu şekilde devam ediyor.

Evet işte bu iş böyle yapılır. Hiciv bütünüyle retro tadında ama fragmanın kendisi, filmden neler bekleyebileceğimize dair kısa ip uçları veriyor. Zazie Beetz’in Domino’suna kısa bir bakış atıyoruz fragmanda. Aynı zamanda Negasonic Teenage Warhead’in yeni görünümü, aracıyla yol boyunca kırıp dökerek seyahat eden Wade' de var işin içinde. Her ne kadar Cable ortalıkta görünmese de, tonlarca silah var piyasada, doğal olarak...

Deadpool 2, 1 Haziran 2018’de geliyor. Bu sefer kesin!