Deadpool'un ikinci filminden ilk konsept görselleri sızdırıldı. Uzun zamandır kimin canlandıracağı merak edilen Cable karakterine ise efsane bir isim hayat verebilir.

İlk filmi ile adeta gişenin altını üstüne getiren, tarzı ve tonu ile de son yıllarda sinemaya ambargo koyan süper kahraman filmlerini farklı bir boyuta taşıyan Deadpool, ilk filmde yakaladığı başarıyı devam filmi ile taçlandırmak için kolları sıvamıştı.

İlk filmin sonunda ise bizzat Deadpool seyirciler ile buluşmuş ve Cable karakterinin karşımıza çıkacağı müjdesini vermişti. O andan itibaren merakla beklediğimiz Deadpool 2'den ilk konsept çizimler Reddit üzerinden sızdırıldı.

Aslında bu sızdırılma olayı dün gerçekleşmişti. Fakat çizimlerin resmi olup olmadığı konusunda büyük bir soru işareti vardır. Ancak görseller internette hızla yayılmaya başlayınca Fox'un müdahale etmesi ve bazı sitelerden görselleri kaldırtması, bir bakıma görsellerin resmiliğini de doğruluyor. Şimdi o görsellerden bazılarını sizler ile paylaşalım, asıl bomba olan Cable'ı ise sona bırakalım.

Şimdi gelelim Cable'a. Cable için uzunca bir süre pek çok farklı isim gündeme gelmişti. Bu konuda ise en son ve iddialı olanı Stranger Things'in şerifi David Harbour'du. Daha sonrasında ise Michael Shannon'ın adı ön plana çıkmış ve tecrübeli oyuncunun anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti.

Fakat Fox resmen sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor olabilir. Hem de baya sağlam bir sol. Konsept görsellerinin sızmasından kısa bir süre önce internette dolaşmaya başlayan bir iddia, konsept görselleri ile de bir nevi doğrulanmış diyebiliriz. O iddiada adı geçen isim ise; Brad Pitt!

Belirttiğimiz gibi; bu görsellerin resmi olup olmadığı konusunda ortada kesin bir şey yok. Ancak görsellerin internete düşmesinden hemen sonra Fox'un harekete geçmesi ve görselleri toplatması, bir de görsellerin gayet profesyonelce hazırlanmış oluşu, doğru olma ihtimallerini epey bir arttırıyor. Sizce Brad Pitt, Cable rolü için uygun isim mi?