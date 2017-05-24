Deadpool 2'nin Kötü Adamı Belli Oldu!

Deadpool'un yeni filminde karşımıza çıkacak kötü adam ve bu kötü adamı canlandıracak oyuncu belli oldu.

İlk filmi ile gişenin altını üstüne getiren ve R-Rated (yani +18) olmasına karşın izleyicilerden tam not almayı başaran Deadpool, yapımcıların ve film şirketlerinin de gelecekteki süper kahraman filmlerine bakış açısını bir nebze de olsa değiştirmiş, bu başarıyla birlikte de filmin ikincisi için Fox, kolları sıvamıştı.

İlk olarak çizgi romanlarda da sık sık Deadpool hikayelerinde kendine yer bulan Domino karakterinin filmde olacağı açıklandı. Ardından, Fox'un X-Men evrenindeki bir diğer filmlerinden New Mutants'ın bazı karakterlerini filmde göreceğimiz kesinleşti. Son olarak ise Fox, büyük bir sürpriz yaparak Marvel Sinematik Evreni'nde Thanos karakterine hayat veren Josh Brolin'in Cable olarak karşımıza çıkacağı duyurulmuştu.

Tüm bunların ardından ise şimdi de filmin ana kötü karakteri ortaya çıkmış durumda. Muhtemelen çizgi roman karakterlerinin adını sıkça duyduğu Black Tom Cassidy karakteri, filmin ana kötüsü olacak. Karakteri canlandıracak oyuncu ise The Strain, Baywatch ve Claws filmlerinden adını duyduğumuz Jack Kesy.

Kimdir bu Black Tom Cassidy?

Doğuştan mutant olan Tom Cassidy, ağaç ve ahşap türü şeylerden elde ettiği enerji ile tıpkı Cyclops'un gözlerinden attığı "enerji patlaması" türünde bir güce sahip olabiliyor. Bu sebeple çizgi romanlarda genellikle yanında ahşap bir asa taşımaktadır. Genetik mühendislik sayesinde kendisini ve güçlerini geliştiren Cassidy, topladığı gücü vücudunun istediği bölgesinde toplayarak tıpkı Groot'a benzer ağaç misali bir yapıya bürünebilmekte. Fakat Cassidy'nin asıl olayı, uğradığı ikinci mutasyonda başlıyor.

Cable ile karşı karşıya gelen Cassidy, bu karşılaşmada ciddi şekilde yaralanarak ölümün eşiğine geliyor. Daha sonrasında o dönemin teknolojisi sayesinde (olayda Cable olduğundan gelecekte geçmekte), yapay bir ahşap madde sayesinde ölümden kurtulan Cassidy, bu madde ile bitkileri de kontrol edebilme gücüne kavuşuyor. Ayrıca bu "ikinci mutasyon" evresinden sonra Cassidy'nin güçlerinde de değişiklikler meydana geliyor.

Bu güçler şu şekilde:

Bitki formuna dönüşebilme

Kendi boyutunu değiştirebilme

Klorokinesis: Çevresindeki tüm bitki yaşamını zihinsel olarak kontrol edebilmekte

Bitki Bilinci: Kontrol ettiği bitkiler arasında bilincini dağıtabilmekte

Hayat Gücü Emilimi: Organik varlıkların yaşam gücünü boşaltabilmekte

Cassidy'nin Deadpool ile yollarını kesiştiren şey ise uğradığı ikinci mutasyondan sonra tedavi yöntemi olarak Deadpool'un iyileştirme faktörünü kullanmak istemesi.

Bakalım bu yeni düşman ile Deadpool 2 nasıl olacak? Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek.