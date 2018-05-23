Deadpool 2 senaristleri film için bazı heyecan verici sahneler yazdıklarını, bu sahnelerin çekildiğini ve filmde yer almadığını belirtirken, DVD versiyonunda filme eklenebileceğini belirtti.

Bu yıl vizyona giren filmleri ile sinema salonlarını tıka basa doldurmayı başaran Marvel, tüm zamanların en çok beklenen filmi olan Avengers: Infinity War’ın hemen ardından beyaz perdeyle buluşan Deadpool 2 ile adeta zirve yaptı. Film daha yeni vizyona girmiş olsa da filmin senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick, filmin montajda atılan sahnelerinin eklendiği bir uzatılmış versiyonunun DVD ile piyasaya sunulacağını açıkladı.

Senaristlerin açıklamalarına göre atılmış sahnelerin birinde hayat amacını kaybetmiş olan Deadpool, çeşitli intihar yöntemleri deniyor. Drano içmekten kendini kutup ayılarının önüne atmak gibi çeşitli intihar yöntemlerini deneyen anti-kahramanımız hayatına devam ediyor ve böylece filmin geri kalanı gerçekleşiyor. Ayrıca beyaz perdede gösterilen versiyondan çıkarılan bir de ‘after credit’ sahnesi bulunuyor.

Aslına bakılırsa bu after credit sahnesi, vizyon öncesi ön gösterimlerde yer alıyordu. O sahnede Deadpool, zamanda yolculuk gerçekleştirerek Hitler’in bebekliğine gidiyor ve onu öldürüyordu. Söz konusu karakterler Deadpool ve Hitler bile olsa bir bebek ölümünü fazla şiddet dolu bulan eleştirmenler sahne hakkında olumsuz not verince bu bölüm beyaz perdeye çıkan versiyondan çıkarıldı.