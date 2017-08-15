Deadpool 2 Setinde Bir Dublör Hayatını Kaybetti!

Dün sabah yaşanan kazada bir dublör, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve hayatını kaybetti.

Dün sabah saatlerinde Deadpool 2 setinde son derece trajik bir kaza yaşandı. Vancouver'da devam eden çekimler sırasında bir dublör hayatını kaybetti.

CTV News'in haberine göre Jack Poole Plaza'da gerçekleştirilen çekimler sırasında bir motosiklet sahnesinde dublör, motorun hakimiyetini kaybetti ve Shaw Tower'ın içine uçtu. Yetkililer hayatını kaybeden dublörün ismini henüz açıklamadı.

Olayın ardından yerel bir muhabir olay yerinden fotoğrafları Twitter'da yayınladı.

Filmin yapımcısı 20th Century Fox, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı:

''Deadpool 2 setinde bu sabah yaşananlara çok üzüldük. Bu zor zamanda kalplerimiz ve dualarımız kaybettiğimiz dostumuzun ailesi, arkadaşları ve meslektaşları ile birlikte."

Filmin baş rol oyuncusu Ryan Reynolds olayla ilgili aşağıdaki tweeti paylaştı.

Bunun yanı sıra setten gelen bilgilere göre dublörün hayatına mal olan sahne için günlerce hazırlık yapılmış ve daha önce 5 kez denenmiş. Buna rağmen neyin ters gittiği ve kazanın neden olduğu henüz bilinmiyor. Gelen bilgilere göre Deadpool 2, hayatını kaybeden dublörün ilk filmiymiş.