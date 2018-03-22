Deadpool 2, Son Test Gösteriminde Puanını Düzeltti

Deadpool 2, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir test gösteriminden sonra olumsuz yorumlar alarak kafalarda soru işaretleri bırakmıştı. Bunun üzerine ikinci bir gösterim yapıldı ve filmin genel puanının öncekine oranla düzeldiği açıklandı.

Deadpool 2 için artık geri sayım başlamış durumda. Herkes merakla filmin çıkmasını beklerken, film ile ilgili gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapımcılar bir test gösterimi düzenlemişti ve sonrasında gelen tepkiler çok da olumlu değildi. Bunun üzerine filmde bazı değişikliklere gidilmiş ve yeni bir gösterim düzenlenmiş. Filmin ikinci gösteriminde izleyicilerin görmekten daha fazla keyif aldığı sahnelerin ilkine oranla daha fazla olduğu söyleniyor.

Film ilk test gösteriminde 91 puan almıştı, yapılan düzenlemeler sonrasında ise 98 puan alarak beklentileri karşılamak için elinden geleni yaptığını gösterdi. Biz de filme dair çekincelerimizden kurtulmuş olduk. Filmin vizyona girmesine iki ay gibi kısa bir süre kalsa da, içeriğin ne olacağını hala tam olarak bilmiyoruz ve merakımız her geçen gün artıyor. Ancak gelen son yorumlara bakılırsa bolca mizah dolu sahne göreceğimiz kesin gibi.

Deadpool, bir anda hayatımıza girmiş ve tahmin edilmeyen bir şekilde çok sevilmişti. İkinci filmin, ilk filme oranla daha zorlu rakipler ve daha büyük aksiyonlar barındırdığını gelen son fragman sayesinde öğrenmiştik. Şimdi gözümüz gelecek yeni haberlerde, bir an önce filmin çıkmasını bekliyoruz. Umarız yapılan değişiklikler ve bunca çalışma sonrasında ortaya çıkan yapım, hepimizi memnun eder.