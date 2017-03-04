Deadpool 2 Tanıtım Videosu Sızdırıldı!

Deadpool'un devam filmi ile alakalı ilk video internete sızdırıldı.

Dün, Hugh Jackman'ı son kez Wolverine olarak beyazperdede gördüğümüz Logan filmi vizyona girmişti. Her ne kadar Fox'un elinden çıkma bir diğer mutant olan Deadpool'u Wolvie'nin yanında görmek istesek de bu olay gerçekleşmedi.

Ancak filmin 'after-credit' sahnesinde, Deadpool 2'nin tanıtımı niteliğinde bir video paylaşıldı (bu arada sanırız bu after-credit her yerde gösterilmedi, çünkü dün izlemeye giden kimse böyle bir video görmemiş sonra). E tabi konunun odağında, herkese kendini sevdiren Deadpool olunca, bu tanıtım videosunun da internete sızdırılması fazla sürmedi.

Bu arada video her an silinebilir. Çünkü adı üstünde, 'sızdırılmış video'. O yüzden video açılmazsa YouTube'da aratın deriz. Bir şekilde karşınıza çıkar.