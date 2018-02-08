18 Mayıs 2018'de vizyona girecek, sevilen filmin devam filmi olan Deadpool 2'ye ait yeni bir fragman yayınlandı.

2016'da ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok ülkede vizyona giren ve hem uyarlandığı çizgi romanın hayranlarınca, hem de genel sinema izleyicisince oldukça sevilen Deadpool'un bildiğiniz gibi ikinci filmi "Deadpool 2"nin vizyona girmesine 4 aydan az kaldı. 18 Mayıs 2018'de vizyona girecek filme dair ilk TV spotu(yani kısa fragman) da geldi.

İkinci filmde Cable ve Domino gibi, çizgi romanlarda da karakterin en beğenilen hikayelerinde var olan yan karakterleri göreceğimizi biliyorduk. Yayınlanan fragman ise özellikle Cable karakterinin(çizgi romanlarda X-Men filmlerinden tanıdığımız Cyclops karakterinin gelecekten gelen oğlu) özellikle de filmde nasıl gözükeceğine dair harika detaylar görüyoruz.

Ayrıca fragmanda hem Toy Story (Oyuncak Hikayesi) filmine yapılan gönderme(Disney'in Fox'un film stüdyosunu satın almasıyla mümkün olduğu çok belli) ve ülkemizde de 2017'nin sonlarında vizyona giren Justice League (Adalet Birliği) filmine de yapılan gönderme oldukça hoş. Özellikle de filmde Superman rolünü oynayan Henry Cavill'in bıyıklı bir şekilde filmde oynayıp, özel efektle filmden bıyığının silinmesine harika bir gönderme yapılmış.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün filme ait ilk resmi poster de paylaşılmıştı. İlk filmin yönetmeni Tim Miller ile yollar ayrılsa da, görünüşe göre John Wick'in de yönetmeni olan David Leitch baya iyi bir iş çıkarmışa benziyor. Özellikle de filmin mizah ve aksiyon dozunun ilk filmi aratmayacağı çok belli. Siz ne düşünüyorsunuz? Deadpool 2 hakkında heyecanlı mısınız?