Deadpool'u Avengers Kadrosunda Görürseniz Şaşırmayın!

Disney'in Fox'u satın almasında sonra X-Men, Deadpool ve Fantastic Four gibi çizgi roman karakterleri tüm Marvel filmlerine konuk olabilecek.

Bir süre önce eğlence ve sinema dünyasının en büyük anlaşmalarından biri gündeme bomba gibi düşmüş birçok çizgi roman fanatiği ve sinemaseverin aklında bazı soru işaretleri oluşturmuştu. 2009 yılında Marvel’ı 4 milyar dolarlık, rekor denebilecek bir ücret ile satın alan Disney, Marvel tarafından hakları başka film stüdyolarına devredilmiş popüler çizgi roman kahramanlarını peşindeydi.

Özel anlaşmalar dahilinde hakları Sony’nin elinde olan Spider-Man’i Marvel çatısı altında izleme imkanı bulsak da bu durum özel bir anlaşmanın sonucu gerçekleşmişti. Bu tür bir anlaşmanın içerisinde bulunmayan ve hakları Fox’un elinde bulunan X-Men, Fantastic Four ve son dönemin en popüler karakterlerinden Deadpool, lisans anlaşmaları konusunda zorluklar yaşıyordu. Yeni bir hamle ile Fox’u da satın alan Disney, nihayet tüm engelleri ortadan kaldırmayı başardı. Peki bu haberin en heyecan verici kısmı ne dersiniz?

Disney’in bu hamlesi sayesinde artık tüm Marvel karakterlerini bir arada görme imkanına erişebileceğiz; bu Avengers’a konuk olan bir Deadpool, Spider-Man filminde hırsla savaşan bir Wolverine gibi birçok kombinasyonun kapılarını açacak. Hatta her ne kadar Hugh Jackman Wolverine ile işinin bittiğini söylese de animasyonlardan görmeye alıştığımız Wolverine vs Hulk, Deadpool vs Thor gibi sayısız varyasyonla da karşılaşabiliriz.

Bu anlaşmanın Avengers: Infinity War 2’ye etki etmesi için çok geç olsa da sinemaseverler için altın bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Daha iyi bir özetle: Avengers kadrosunun yıldızlar kadrosu olduğunu düşünüyorsanız; çok daha geniş bir super kahraman kadrosu ile karşılaşma ihtimaline hazır olun!