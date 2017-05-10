Deadpool'un Şimdi de Animasyon Dizisi Geliyor!

Deadpool beyaz perdeye sığmadı, şimdi de televizyona geliyor.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren filmi ile birlikte özellikle sosyal medyadaki popülerliği tavan yapan Deadpool, bu kez de animasyon dizi serisi ile gelmeye hazırlanıyor. Standart süper kahraman filmlerine göre oldukça düşük bir bütçe ile vizyona giren, buna karşın gişeyi adeta süpürerek ciddi bir gelir elde eden Deadpool, önümüzdeki yılın başında devam filmi ile gelmeye hazırlanıyor.

Fakat görünüşe göre Marvel, Deadpool'un kaymağını sadece beyaz perdeden yemeyecek.

Bildiğiniz gibi Deadpool her ne kadar bir Marvel karakteri olsa da, karakterin beyaz perdede ve televizyondaki yayın hakları Fox'un elinde. Bu yüzden Deadpool filmi, Marvel Sinematik Evreni'nde değil, Fox'un, aynı şekilde yayın haklarını elinde bulundurduğu X-Men evreninde yer almakta. Gelecek olan animasyon dizi serisi de yine Fox'un kendi bünyesi altında olacak.

Marvel, yaptığı resmi duyuru ile Fox'un sahibi olduğu FXX kanalında, Deadpool'un yeni animasyon dizisinin yayınlanacağını duyurdu. FXX'in de parçası olduğu FX'in patronu Nick Grad, yine Marvel ortaklığı ile yaptıkları Legion dizinin elde ettiği başarıdan oldukça memnun olduklarını ve bu nedenle yeni yapımlar ile Marvel Studios'la olan ortaklıklarını genişletmek istediklerini söylemekte. Bu ortaklığın yeni mevyesi olarak ise karşımıza Deadpool'un animasyon dizisi çıkacak.

Söz konusu animasyon dizisi, tıpkı Deadpool'un filminde olduğu gibi yetişkinlere yönelik olacak. Yani dizinin de belli bir yaş sınırlamasına sahip olacağını belirtelim. Şu an için dizi ile adı anılan oyuncu, son dönemlerde yıldızı iyice parlayan Donald Glover. Glover'ın Deadpool'u mu seslendireceği, yoksa projede daha farklı bir görev ile mi karşımıza çıkacağını ise henüz kesin olarak bilemiyoruz.