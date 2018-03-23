Deadpool karakterinin son fragmanında pek çok detay verildi. 18 Mayıs’ta vizyona girecek filmin fragmanından elde edilen bilgilere göz attık.

İlk filmiyle büyük yankı uyandıran Deadpool, 2. filmiyle yeniden izleyicilerin karşısına çıkmak istiyor. Filmin 3. ve en net fragmanı dün yayınlandı. Pek çok detayın yer aldığı fragmanı izlediğimizde, yine fazlasıyla güleceğimiz bir filmin bizleri beklediğini gördük. Fragmanda o kadar çok detay vardı ki, filmdeki easter egg’leri sıralama gereği duyduk. Deadpool 2’nin son fragmanında yer alan 14 easter egg şu şekilde:

Dopinder’li Başlangıç Sahnesi

Deadpool’un ilk filminde olduğu gibi taksici Dopinder’in eğlenceli bir sahnesi ile karşılaşıyoruz. Bu sahne Deadpool tarafından bozuluyor.

Yalnız burada bir olay var. Deadpool’un kaçtığı kişiler hiç de silahlı insanlara benzemiyor. Karakterimiz, hayranlardan delicesine kaçmak için taksinin camına kafa atmış olabilir.

Topuklu Ayakkabılı

Bu sahne nasıl gerçekleşti de Deadpool topuklu ayakkabı giymeye başladı bilmiyorum, ancak karakterimiz yine uslu durmamış gibi gözüküyor.

Vanessa ve Büyük Aşkı

Fragmandaki görüntülere göre Pool ve Vanessa aşklarını son derece ateşli bir şekilde yaşayacaklar gibi duruyor. Film başlamadan önce Vanessa’nın gideceğine dair söylentiler de böylelikle yalanlanmış oluyor.

Gizemli Çocuk

Josh Brolin’in canlandırdığı karakter Cable, şu anda ismi açıklanmayan bir çocuğu arıyor. Daha sonra Cable’ın bu çocuğu öldürmek istediği görülüyor. Cable’ın gelecekten geldiğini düşünürsek, bu çocuk gelecekte çok ciddi bir şey yarattığı için henüz küçükken öldürülmek istenebilir.

Sarı Tulum

Deadpool ile çocuk aynı sarı tulumları giyiyorlar. Bu kıyafet çocuğun da yer aldığı bir çeşit mutant kampını işaret ediyor olabilir.

Benimle Evlenir misin ve Şeytan Marka Giyer filminin stüdyosu

Deadpool, içerisinde bol komedi ve vahşet ögeleri bulunduran bir film olmuştur. Böyle bir filmin stüdyosu için Xmen filmlerini örnek gösterebiliriz, ancak eğer filmin başında Deadpool yazıyorsa her şeyle dalga geçilen bir film bizleri bekliyor demektir.

Çocuk Deadpool’lar?

Vanessa, Pool’a olan aşkını bir üst kademeye taşımak istiyor gibi görünüyor. Bu da karakterimizin bir baba olmasını sağlayabilir. Deadpool ve baba kavramlarını bir arada görmek için sabırsızlanıyorum.

Bu çocuk kim?

Fragmanda çocuğun güçlerine kısaca bakış atılıyor. Sağlam bir mutant olduğu belli olan çocuk, bir ateş toğunun yapabileceği düzeyde etkiler yaratmış. Bu da çizgi romanlarda Cable’a karşı savaşan Pyro olduğunu bizlere düşündürtüyor.

Kim bu ergenler?

Diğer taraftan ergen Negasonic Warhead’in de yeni bir saç modeli bulunuyor. Bu son derece ilginç, ancak asıl olay bu sahnenin arkasında duran Shioli Kutsuna isimli karakter. Bu karakterin elektrik elde etme gücüne sahip Japon mutant Surge olduğu düşünülüyor.

Deadpool’un eli durmazsa

Metalden oluşan karakterimiz Colossus’un filmde yer aldığı kesinleşti. Yalnız bu kesinleşme sahnesinde Deadpool rahat durmamış gibi görünüyor.

Xavier Görmesin

Profesör X’in o ünlü tekerlekli sandalyesi Deadpool’un eline geçmiş gibi görünüyor. Ayrıca sahnede yer alan Amerika başkanları da gözlerden kaçmıyor.

2 Filmden Sonrası Bozuyor

Deadpool, bar konuşmasında 2 filmin yeterli olduğunu, fazlasının bozduğunu açıklayarak kendi filmine güzel bir gönderme yaptı. Ayrıca, filmin devamında X-Force’un geleceğini de doğrulamış oldu.

Gri Deadpool

Fragmanın bir bölümünde Deadpool’un o kırmızı kostümünden kurtulup gri bir kostüm giydiğini gördük. Bu kostümün tozla kaplanıp kaplanmadığı şu anda bilinmiyor, ancak ne olursa olsun Deadpool’un X-Force kostümüne bir gönderme yapılmış. Deadpool, çizgi romanlarda X-Force takımıyla çalışırken gri bir kostüm giyiyor.

Kafası Dönen Deadpool

Klasik bir Deadpool vakası. Neyse ki, karakterimizin bu soruna ani bir çözümü var.

Bilinmez sahne

Deadpool’un burada ne yaptığı bilinmiyor. Olayın konusu ile doğrudan ilgisi olması beklenen bu sahne, çok kısa olmasından dolayı bizlere pek sır vermemiş gibi duruyor.