Deadpool'un Yıldızı Ryan Reynolds'tan Netflix'e Özel Film!

Geçtiğimiz sene içerisinde sadece diziden ibaret bir platform olmayacağının sinyallerini veren Netflix, bu sene içerisinde yeni planlarla karşımıza çıkacak.

Netflix cephesinden gelen haberlere göre ünlü streaming şirketi, Deadpool'un yazarlarının bulunduğu Skydance Media ile yepyeni bir proje için anlaşmış durumda. Senaryosu Paul Wernick ve Rhett Rees tarafından yazılacak proje 2019 yılına yetiştirilmeye çalışılacak.

Six Underground isimli filmin şu ana dek Netflix'in yaptığı en büyük bütçeli yapım olacağı söyleniyor. Tam 150 milyon dolarlık bir bütçe ayrılan filmin başrolünü ise Deadpool ile büyük bir sükse yakalayan Ryan Reynolds üstlenecek.

Netflix'in resmi Twitter hesabından duyurulan projenin aksiyon türünde olacağı kesin. Senaryo hakkında gelen sızıntı şu şekilde: 6 milyarder, kendi düzmece ölümlerini sahneliyorlar ve dünyadaki kötülüğe son vermek için bir takım haline geliyorlar. Tıpkı Batman gibi bu 6 süper kahramanın ortak noktaları zengin olmaları olacak.

Bu kahramanlardan birinin Ryan Reynolds olacağı kesinken, kalan 5 karakteri de merak etmiyor değiliz. Bakalım filmle ilgili önümüzdeki günlerde gelen bilgiler bizleri heyecanlandırabilecek mi.