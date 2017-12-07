Deadpool’un Yıldızı Ryan Reynolds, Pikachu'yu Canlandıracak

Deadpool filmiyle akıllarımıza kazınan Ryan Reynolds, şimdi de dünyanın en ünlü karakterlerinden Pikachu’ya hayat vermeye hazırlanıyor.

Geçen sene yayınlanan ve süper kahraman ihtiyacımızı çok farklı bir şekilde karşılayan Deadpool’un kendisiyle özdeşleşen yıldızı Ryan Reynolds, Pokemon’un canlı aksiyon filminde Pikachu’yu canlandıracak.

THR’a göre ortaya atılan bu iddia , Reynolds’un Dedektif Pikachu rolünde oynayacağını gösteriyor.

Büyük Detektif Pikachu Nedir?

Büyük Dedektif Pikachu, 2016’da Japonya’da piyasaya sürülen bir video oyunu. Oyunda bir çocuk karakterle etrafta sırları çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yanımızda Pikachu eşlik ediyor ve daha da önemlisi konuşabiliyor. Bir Sherlock Holmes şapkası bile takan Pikachu, bu şekilde gizemli olayları araştırıyor.

Raporda, Pikachu’nun dijital olarak yerleştirildiği bir canlı aksiyon filmi göreceğimiz ortaya çıktı. Yani Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum gibi olacak. Bu filmde animasyon karakterini canlandıracak isim ise, biricik Deadpool’umuz Ryan Reynolds olacak.

Neden sadece “PIKA” sesleri için böyle bir oyuncu seçtiklerini düşünüyorsanız hatırlatalım, Detektif Pikachu konuşabiliyor. Ryan Reynolds’lı bir filmde nasıl konuşur bilemiyorum, ancak karşımıza komedi dolu güzel bir film gelecekmiş gibi duruyor.