Deadpool Yönetmeninden Kadın Kahraman Filmi Geliyor

Süper kahraman filmlerinin çok büyük gişe yapması, film yapımcılarını daha fazla bu tarz filmler yapmaya yöneltiyor. Bunlardan bir yenisi de X-Men ekibinden bir kadın kahraman olan "Kitty Pride" olacak.

The Hollywood Reporter dergisi, Deadpool'un birinci filminin yönetmeni olan Tim Miller'ın ve çizgi roman yazarı Brian Michael Bendis'in "Kitty Pryde" filmi için bir araya geldiğini doğruladı. Görünen o ki, Disney ve 20th Century Fox'un X-Men'in kime ait olduğunu çözmeye çalışırlarken bile, X-Men spinoff serileri hâlâ ön prodüksiyona giriyor. "143" kod adlı proje, Kitty Pryde karakterine odaklanıyor. Çizgi romanlarda "Uncanny X-Men"in 143. sayısı, takım tarihindeki Kitty Pryde'ın ilk solo hikâyelerinden biri.

Kitty, duvarlardan geçebilen, elektronik aletleri kolayca hackleyip kullanabilen bir kadın mutant karakter. Yıllardır çeşitli kod adları vardı, bunlardan en bilineni ise "Shadowcat" idi. 2000'li yıllarda çekilen X-Men filmlerinde birkaç kere boy gösterdikten sonra, 2006 yılında çekilen "X-Men Last Stand" filminde, diğer X-Men filmlerinde de olduğu gibi karakteri Ellen Page canlandırmıştı. Şimdi ise kendi adıyla bir film piyasaya sürülecek.

Deadpool'un müthiş başarısından sonra Tim Miller, X-Men serisini de yeniden canlandırarak ileri bir noktaya taşımak istiyor. Önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan Deadpool 2'den de büyük beklentiler içinde olan Tim Miller, filmin iyi gişe yapmasından sonra daha da fazla karaktere film çekmeye çalışabilir. Çünkü Deadpool herkesin beğenisini kazanmıştı ve bu bir yönetmen için oldukça gurur verici.

Eğer Kitty Pryde adlı süper kahramanı oynayacak kişiyi de düzgün seçerse, çok sevilen bir kadın süper kahramanımız olabilir. Tabii karakteri yine ilk filmlerde oynayan Ellen Page oynarsa bu durum farklı olabilir. Çünkü döneminde Page, bu rolle ilgili epey eleştiri almıştı. Film dünyasının yeni süper kahramanlara ihtiyacı var mı tartışıladursun, Tim Miller daha çok bu tarz filmler çekeceğe benziyor. Peki siz süper kahraman filmlerini seviyor musunuz?