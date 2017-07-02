Death Note Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Dünyaca ünlü anime dizisinin Netflix tarafından çekilen film halinden bir fragman daha yayınlandı.

Zamanında tüm dünyayı kasıp kavuran Death Note animesi bir kez daha filme uyarlanıyor.

3 Ekim 2006'da ilk mangası çıkan ve 26 Haziran 2007'de biten 36 bölümlük seri, animeye uyarlandı. Animenin büyük yankı getirmesi üzerine beyaz perdeye uyarlanan anime, çok da ses getirememişti.

Animeyi yeniden alevlendirmek isteyen Netflix, popüler seriyi kendi platformu için filme uyarladı. Ortaya da bir kaç gün önce yayınlanan bu çekici fragman çıktı.

25 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak filmde animeye olabildiğince sadık kalınmış. Yönetmen koltuğunda Adam Wingard'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosu kısaca şöyle:

Nat Wolff - Light Turner

Lakeith Stanfield – L

Margaret Qualley – Mia Sutton

Shea Whigham – James Turner

Paul Nakauchi – Watari

Willem Dafoe (seslendirme) - Ryuk