Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, La Casa de Papel dizisinin, Türkiye’de 2. Gezi olaylarını başlatmak için subliminal mesajlar içerdiğini açıkladı.

Twitter’ın Trump ile birlikte en gedikli ismi olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, yine hafızalarımızdan silinmeyecek bir tweet dizisi gönderdi. Gökçek, tüm dünyayı kasıp kavuran ünlü İspanya yapımı dizi La Casa de Papel’in Türkiye için subliminal mesaj niteliği taşıdığını, dizinin ülkemizde 2. gezi eylemini başlatmaya çalıştığını belirtti.

Melih Gökçek’in bu açıklamaları kendisinden gelmiyor. İlk olarak gazeteci Ömer Turan tarafından dizinin 2. gezi eylemini başlatacak gizli mesajlar içerdiğini söylenmişti. Bu açıklamayı gören Gökçek ise Turan’a tam destek verip, La Casa de Papel’in içindeki subliminal mesajları açıkladı. Dizide ve dizinin Türkiye tanıtımında yer alan kırmızı tulumlardan müziklerine kadar pek çok şeyin subliminal mesajlar olduğunu belirten Gökçek’in tweet dizisi şu şekilde:

Melih Gökçek’in bu açıklamaları, La Casa de Papel dizisini ülkemize subliminal bir mesaj vermesi için yapılan bir dizi olduğunu gösteriyor. Öncelikle birkaç şeye değinmemiz gerekiyor. Grup Yorum’un sözlerini değiştirerek söylediği Çav Bella şarkısı 1980 yılında yapıldı. Orijinal şarkı ise çok daha eski. Evet bu bir devrim marşı ama bize özel bir marş değil. Şarkının, daha doğrusu marşın çıkış yılı 2. Dünya Savaşı’na dayanıyor. İtalyan partizanlarının söylediği Bella Ciao isimli şarkı, İtalyancada “Elvada Güzelim” anlamına gelir.

Tüm dünyada onlarca şarkıcı ve grup tarafından sözleri değiştirilerek yeniden seslendirilmiş bir şarkıdır. Şarkı, İtalya’nın Mussolini döneminde anti-faşift, komünist, devrimci ve sosyalist gruplar tarafından söylenir. La Casa de Papel dizisinin de İspanya dizisi olduğunu biliyoruz. Melih Gökçek diziyi izleseydi muhtemelen bu tweet dizelerini atmazdı, çünkü dizinin kendisi zaten devletin yaptığı yanlış bir şeye karşı ayaklanmayı anlatıyor. Filmin müzikleri, kıyafetleri, hemen hemen her şeyi bunu vurguluyor. Bunun Türkiye’ye bir gönderme olup olmadığını bilemeyiz, ancak Melih Gökçek tarafından iddia edilen şeylerin bu iddiayı destekleyecek bir yanını görmek oldukça güç.